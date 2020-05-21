إنشاء شركة عمومية ذات رأسمال إستثماري قريبا لتمويل الشركات الناشئة

كشف المدير العام للخزينة العمومية، فيصل تادينيت، عن إنشاء شركة عمومية ذات رأسمال إستثماري تمولها أساسا البنوك العمومية، خلال الأيام القادمة، من أجل تمويل الشركات الناشئة.

وقال تادينيت أمس أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إنه تم إنشاء مؤخرا صندوق رأسمال استثماري بمشاركة البنوك العمومية والوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية بهدف تشكيل شركة لتمويل المؤسسات الناشئة الذي يمثل التحدي الرئيسي لنمو هذه المؤسسات ذات القدرات العالية.

و أوضح ذات المتحدث، أنه بالنسبة لشركات الرأسمال الإستثماري، فقد حد قانون 2006 مساهمة هذه الشركات في المشاريع الاقتصادية بنسبة 49 المائة، غير أنه تمت الموافقة على استثناء بالنسبة للمؤسسات الناشئة لأنها لا تستطيع دائما تمويل نفسها لدى البنوك.

و في رد له على سؤال حول تمويل العجز، أفاد تادينيت أن الخزينة العمومية تعمل مع بنك الجزائر لإيجاد حلول مبتكرة مقارنة بتلك المستعملة في الماضي، مستبعدا خيار التمويل غير التقليدي.

وتابع يقول إن “البنك المركزي يعمل على إعادة شراء الدين العمومي وتحسين ظروف إعادة التمويل من أجل ضخ كمية السيولة اللازمة في الاقتصاد”، مبرزا أن دراسات معمقة تجرى حاليا في هذا الصدد.

وأضاف تادينيت، أن التحدي الحالي للحكومة يكمن في تعزيز الميزانية من أجل ترشيد النفقات وندرة الإيرادات مع الحفاظ على مستوى معين من تمويل الاقتصاد، لاسيما من خلال ميزانية التجهيزات بهدف الحفاظ على مستوى النمو.