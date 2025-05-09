إنشاء شركة للنقل الجوي الداخلي قريبا

كشف وزير النقل، السعيد سعيود، أمس الخميس، عن الانتهاء من إجراءات إنشاء شركة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، مختصة في النقل الجوي الداخلي، قريبا.

وقال الوزير، في جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن دائرته الوزارية تعمل على هذا الملف، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وسيتم الانتهاء منه عن قريب”.

وأوضح سعيود، أن إنشاء هذه الشركة، سيسمح بتكفل أفضل بمختلف النقائص المسجلة بمختلف الولايات، لا سيما الجنوبية، فيما يتعلق بوفرة الرحلات.

واستعرض الوزير، بالمناسبة، الجهود المبذولة على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية. لتحسين قدراتها على الاستجابة للطلب على خدماتها في مجال النقل الدولي والداخلي.

كما كشف، سعيود أن الشركة قامت باستئجار ثماني طائرات، قيد الاستغلال حاليا. كما سطرت برنامجا استئجار عدد اخر من الطائرات في الاشهر القليلة القادمة.

وبخصوص عملية اقتناء 16 طائرة جديدة، أكد الوزير أن استلام أولى هذه الطائرات شهر جويلية أو اوت المقبلين. قبل استلام طائرتين أخريين بين سبتمبر وديسمبر، على أن ترتفع هذه الوتيرة معدل طائرة في الشهر ابتداء من مطلع 2026.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تدرس فتح خط جديد يربط الجزائر بسلطنة عمان. مضيفا أن هناك بعثات من الجانبين لتجسيد هذا المشروع.