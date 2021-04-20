إنشاء شركة مختلطة بين مجمعي سوناطراك وسونلغاز

تقرر اليوم الثلاثاء، انشاء انشاء شركة مختلطة بين مجمعي سوناطراك وسونلغاز، مكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.

وقد تم اليوم الموافقة على انشاء الشركة المختلطة، خلال اجتماع الجمعية العامة الغير العادية بين مجمعي سوناطراك وسونلغاز.

وترأس

ترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، بمقر الوزارة اجتماع للجمعية العامة الغير العادية لكل من مجمعي سوناطراك وسونلغاز.

وحضر الاجتماع ايضا كل من وزير المالية، أيمن عبد الرحمان ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور بصفته ضيف شرف.

وعرف اللقاء مشاركة الرئيس المدير العام لمجمع لسوناطراك، توفيق حكار والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد شاهر بولخراص.

وستكون هذه الشركة المختلطة تحت اشراف تحت اشراف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة