إنشاء شركة مختلطة جزائرية صينية

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع الأشغال البحرية (GTM) وشركة هندسة الموانئ الصينية (CHEC)، تتعلق بإنشاء شركة جزائرية-صينية مختلطة، تُكلَّف بإنجاز أشغال جرف الموانئ الوطنية وكافة الأشغال المرتبطة بها.

وحسب بيان للوزارة، ​جرت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل كل من الرئيس المدير العام لمجمع الأشغال البحرية، مصطفى سعيداني. والمدير العام لشركة هندسة الموانئ الصينية، سون ينغوان.

​وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين في مجال إنجاز أشغال جرف الموانئ الوطنية. بهدف استرجاع الأعماق المعيارية على مستوى الأرصفة، والأحواض المينائية، وقنوات العبور. ومداخل الموانئ، الأمر الذي يضمن الاستغلال الأمثل لهذه المنشآت الحيوية، وتحسين أدائها، ورفع مردوديتها الاقتصادية.

