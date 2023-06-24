إنشاء شركتين مختلطتين جزائرية_صينية

تم اليوم السبت، على مستوى مقر ولاية تندوف، الإمضاء على اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للحديد والصلب FRAAL، والائتلاف الصيني CMH.

ومثل FRAAL، الرئيس المدير العام للشركة، فرع مجمع سونارام، مجمع مناجم الجزائر سابقا. بينما مثل الائتلاف الصيني، المدير العام للائتلاف، زهو زهيبانغ.

وحسب بيان للوزارة، تم توقيع الإتفاقية، لإنشاء شركتين مختلطتين جزائرية _ صينية. الاولى لاستغلال منجم غارا جبيلات بتندوف. والثانية لإنجاز مركب لتحويل خامات حديد منجم غارا جبيلات إلى مواد نصف مصنعة (البلاطات).