إنشاء عملة عربية موحدة.. هذا ما قاله الرئيس تبون

أبدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رغبته، في أن تكون هناك قرارات بخصوص إنشاء عملة عربية موحدة، في إجابته على سؤال بمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن هناك العديد من العملات القوية في العالم العربي، على غرار العملات السعودية والإماراتية. قائلا: “أتمنى أن تكون هناك عملة عربية واحدة”.

كما أبدى الرئيس تبون، رغبته في إنضمام الجزائر إلى منظمة بريكست في أقرب وقت ممكن، ليتحرر اقتصادنا من بعض الضغوطات.