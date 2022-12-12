إنشاء فرعين جديدين للجوية الجزائرية في 2023 و2024

كشف المدير العام للجوية الجزائرية ياسين بن سليمان في حوار خص به وأج عن إنشاء فرعين جديدين لشركة الخطوط الجزائرية الأولى في جوان 2023 والثانية في 2024.

وكشف بن سليمان أن انشاء فرع الصيانة سيكون في يوليو 2023 يليه فرع المناولة المتخصص في مساعدة الطائرات المرتقب في 2024.

واوضح ذات المسؤول ان إنشاء فرعين يندرج في إطار مشروع إعادة هيكلة “واسع النطاق” للشركة الذي سيمس عدة جوانب. كما ذركر بن سليمان بإنشاء فرعين وهما فرعا الإطعام والشحن.

وبهذين الفرعين يضيف المدير العام للجوية “يمكن أن يجذبا الشركات الدولية للاستثمار في هذه المجالات وتقديم تقنية أكثر ومهارة وكذا تحسين شبكتنا”.