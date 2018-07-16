إنشاء فرق متنقلة للتدخل السريع ضد التسمم العقربي قريبا

أكد الدكتور جمال فورار، المدير العام للوقاية بوزارة الصحة، أنّ تشجيع تعاونيات جمع العقارب يساهم في التخفيض من أعدادها.

والوفيات الناجمة عن التعرض للتسممات، بالإضافة إلى إنتاج الأمصال من طرف معهد باستور.

وأضاف خلال ندوة صحفية، أنه سيتم إنشاء قريبا فرق متنقلة للتدخل السريع بالولايات التي تعاني من هذه الظاهرة .

التي أصبحت تشكل عبئا على الصحة العمومية.

مشددا على ضرورة نظافة المحيط عن طريق إبعاد النفايات المنزلية عن السكنات وتوفير الإنارة العمومية وتزفيت الطرقات والأرصفة.

مع تشجيع تربية بعض الحيوانات الأليفة التي تصطاد العقارب كالدجاج والقطط والقنافد.

كما تتمثل الإجراءات الوقائية والتوعوية في تحديد خريطة خطر التسمم العقربي ووضع دليل مرجعي للتكفل بحالات التسمم.

وأضاف أنه من بين العراقيل التي لازالت تواجه علمية مكافحة التسممات العقربية إستعمال الوسائل التقليدية في حالة التسمم.

مؤكدا على ضرورة اللجوء إلى المراكز الجوارية في أجل ساعتين بعد الإصابة للإستفادة من المصل والوقاية من الوفاة.