أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، على إنشاء فريق عمل مكلف بتقييم الاستثمار الوطني، بهدف إجراء تقييم شامل للإستثمار في الجزائر.

وجاء ذلك، بتوجيه من الوزير الأول، سيفي غريب، القاضي بتولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيادة فريق عمل يتكون من عديد الدوائر، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومركز البحث في الإقتصاد المطبق من أجل التنمية (CREAD).

وسيعتمد هذا التقييم كأساس لإعداد المجلس الوطني للإستثمار لمشروع الاستراتيجية الوطنية للإستثمار.

وترتكز أشغال فريق العمل على تقييم الإستثمار الوطني من خلال تحليل تطوره وأثره الإقتصادي والاجتماعي. وتحديد أهم العوائق التي تعترض الاستثمار.

ووضع منصة رقمية للمتابعة والتقييم في الوقت الحقيقي للإستثمار، تضم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) الضرورية لتسيير وتقييم الاستثمارات بشكل مستمر.

وسيقدم فريق العمل تقريره الأولي، للوزير الأول في أجل أقصاه 15 جويلية 2026.

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