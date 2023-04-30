قال القاضي داودي مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، أنّ مكافحة الجزائر لآفة المخدرات متقدمة على 3 صعد. مبرزا بذل السلطات العمومية لجهود حثيثة في تقوية عماد وصلب المجتمع. ألا وهو الشباب وفق إستراتيجية متعددة الأبعاد ركائزها التعليم والتكوين النوعي.

وأشار داودي خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح ” للقناة الإذاعية الأولى، إلى أن القانون الجديد للوقاية من المخدرات والإتجار بالبشر الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الأمة. أتى بإضافات جديدة وعملاقة في مجال التصدي ومكافحة هذه الآفة الخطيرة.

كما كشف داودي عن إنشاء فهرس وطني للوصفة الطبية، وهو اجراء جديد سيسمح بتتبع مسار الوصفة الطبية والتأكد من صحتها. على أن تكون تحت تصرف الأطباء، الصيادلة، الضبطية القضائية والجمارك. مشدّدا على ضرورة إلتزام الصيادلة بالإخطار عن كل وصفة طبية مشكوك فيها. ولا تتماشى مع المعايير القانونية والتنظيمية.

وأوضح في سياق ذي صلة، وفيما يخص تعزيز التعاون الدولي، إلى أنّه تمّ إقرار مادة تسليم المراقب وهذا سيسمح بمتابعة مسار شحن المخدرات والمؤثرات العقلية التي تجتاح بلادنا. ومن ثم التوصل إلى تفكيك رؤوس هذه الشبكات.

وأوضح المتحدث أنّه من الأهداف الأساسية للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، التنسيق بين كل القطاعات للوصول إلى توحيد الرؤية. مضيفا أنه من المهام الرئيسة للديوان هو السهر على إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات. والتعاون مع جميع القطاعات المعنية بكبح هذه الآفة.