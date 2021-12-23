إنشاء فوج عمل متخصص لمتابعة مشروع صيانة الطائرات

ترأس وزير النقل عيسى بكاي مساء اليوم الخميس، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة وممثلين عن النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات.

وخلال هذا اللقاء، طرح ممثلو النقابة جملة من الإنشغالات والصعوبات التي يواجهونها في تأدية مهامهم. ومن بينها تلك التي تتعلق بعقود العمل و التوظيف، ومختلف الشهادات المتعلقة بالصيانة. وكذا مشكل التصنيف خلال المسار المهني، كما تم التطرق إلى مشروع إنشاء الفرع الخاص بالصيانة و قاعدته التقنية.

وفي هذا الشأن، ثمن الوزير الدور الذي يلعبه تقنيو صيانة الطائرات والإحترافية الكبيرة التي أثبتوها في تأدية مهامهم على أكمل وجه، وروح المسؤولية التي يتمتعون بها في هذا المجال الحساس و المتعلق بأمن وسلامة الطائرات وركابها.

وبخصوص مسألة التصنيف والشهادات التي يتطلبها هذا النشاط، وعد الوزير بمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لها، مع مراعاة ما هو معمول به دوليا.

كما أكد الوزير أن الفكرة وراء خلق فرع خاص بصيانة الطائرات، هو تنظيم هذه المهنة وترقيتها. إضافة إلى توفير جميع الظروف والإمكانيات التقنية والبشرية لخلق ديناميكية في هذا المجال على الصعيد المحلي و الإقليمي.

وفي الأخير، كشف الوزير عن إنشاء فوج عمل متخصص، يضم جميع الفاعلين والخبراء والتقنيين، لمتابعة الخطوات الأولى لمشروع قاعدة الصيانة والتي سيحرص عليها شخصيا، نظرا لأهميتها وتطلعات السلطات العليا للبلاد لإنجاحها وجعلها قطبا قاريا وجهويا في مجال صيانة الطائرات.

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قال وزير النقل عيسى بكاي، أنه يجري تنفيذ برنامج إصلاحات داخلية لوضعية الخطوط الجوية الجزائرية. يتضمن إنشاء فروع متخصصة لتمكينها من رفع مستوى التسيير بها وتحسين تنافسيتها.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش مراسم توقيع إتفاقية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر، أنه سيتم إنشاء شركة متخصصة في صيانة وإصلاح الطائرات. مشيرا إلى الإمكانيات الضخمة التي تزخر بها الجوية الجزائرية على مستوى ورشة الصيانة بالدار البيضاء. مؤكدا أن هذه الشركة ستكون موجهة لتغطية الطلبات على المستوى الإقليمي والإفريقي.