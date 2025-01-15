إنشاء قطب صناعي متخصص في الأدوات المدرسية ببرج بوعريريج

وحسب بيان للوكالة تتراوح مساحة هذه الاوعية ذات الطابع الصناعي والتي سيتم عرضها على المنصة الرقمية للمستثمر، بين 2000 متر مربع و6000 متر مربع، وفقا للمصدر ذاته.

تعتزم الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عرض أوعية عقارية في ولاية برج بوعريريج، موجهة للاستثمار في مجال الأدوات المدرسية.

وتأتي هذه المبادرة “في إطار السعي إلى إنشاء قطب متخصص في هذا المجال بهدف تلبية احتياجات السوق الوطنية من الأدوات المدرسية ذات الجودة العالية”، يضيف البيان، مشيرا إلى أنه “سيتم دعوة المعنيين لحضور يوم تشاوري. يتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري خلال الأسبوع الثاني من شهر فيفري”.

وعليه, تدعو الوكالة حاملي المشاريع الناشطين في مجال صناعة الادوات المدرسية إلى إبداء اهتمامهم من خلال الرابط المخصص لذلك على موقعها الإلكتروني, أين يتوجب تحديد المنتج النهائي المزمع تصنيعه والمساحة الدنيا المطلوبة لإنجاز المشروع, حسب البيان.