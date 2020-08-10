إنشاء لجان مشتركة بين الجزائر والإمارات لمعادلة الشهادات الجامعية وتبادل الخبرات

استقبل عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف خميس سبع آل علي.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، تمحورت المحادثات حول تعزيز التعاون الثنائي في ميدان التعليم والتكوين العاليين والبحث العلمي.

ولاحظ الطرفان أن علاقات التعاون بين البلدين في هذا الميدان، لم ترق إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وفي هذا الصدد اتفق الطرفان على تفعيل اتفاقيات التوأمة وتحيينها، والبالغ عددها إحدى عشر، وتشجيع تبادل الزيارات للمسيرين والأساتذة الباحثين.

والعمل على وضع مشاريع وبرامج بحث مشتركة بغية الوصول إلى نتائج ملموسة لهذا التعاون ومفيدة للطرفين.

كما أبدى الطرفان استعدادهما لتبادل الخبرات والتجارب البحثية في ميدان الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية والتسيير والأمن الغذائي، والطاقات المتجددة والتسيير الاقتصادي.

وفي ميدان الاتصالات الفضائية، والاستفادة من التجربة الإماراتية بخصوص إنشاء الجامعات الخاصة وطرق اعتمادها وتسييرها.

كما خلص الاجتماع إلى الاتفاق حول إنشاء لجان مشتركة للإسراع في وتيرة هذه العلاقات ومعادلة الشهادات، ومتابعة وتقييم التعاون على أن يكون متوازنا ومتعادلا في تبادل البعثات العلمية للأساتذة والطلبة.