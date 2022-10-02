إنشاء لجنة التنسيق المكلفة بإعداد برنامج التكوين الفني في الموسيقى

فتحت وزارة الثقافة والفنون باب التسجيلات للإستفادة من الدعم المالي والسنوي وتمويل مشاريع الثقافية والفنية وذلك في الفترة الممتدة ما بين 5 إلى 31 ماي 2022.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك فتح باب التسجيلات للإستفادة من الدعم المالي والسنوي وتمويل المشاريع الثقافية والفنية. وذلك في إطار الإعانات المالية التي تقدمها وزارة الثقافة والفنون للجمعيات الثقافية والفنية كل سنة. بغية تعزيز المجال الثقافي وتشجيع المبدعين، تعلن وزارة الثقافة والفنون عن فتح عملية تمويل المشاريع والتظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية لسنة 2022.

وأضافت الوزارة في بيانها وجوب دخول المشاريع والتظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية المقترحة من طرف الجمعيات الثقافية والفنية والتعاونيات والمؤسسات الناشطة في المجال الثقافي ضمن إطار البرنامج العام للقطاع.

هذا وأكد الوزارة في ذات البيان تمويلها جزءا من البرنامج ولى الجمعية إيجاد تمويل آخر. كما لا تقبل الملفات غير الكاملة ولايحق لأي جمعية ان تسجل الا في احدى العمليتين “اما الدعم السنوي او تمويل المشاريع.”

ولمزيد من العلومات عن شروط التأهيل والملف الغداري وأيضا خطوات إرسال الملف بإمكان المعنيين الولوج إلى هذا الرابط: https://bit.ly/3LNYGMm.

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