إنشاء لجنة التنسيق المكلفة بإعداد برنامج التكوين الفني في الموسيقى
قامت وزيرة الثقافة بالتوقيع على مقرر لإنشاء لجنة التنسيق المكلفة بإعداد برنامج التكوين الفني للفنون الجميلة بالمدارس الجهوية. والمتكونة من 11 عضوًا برئاسة عمراوي نبيل مكلف بتسيير المدرسة العليا للفنون الجميلة.
ويأتي هذا تطبيقًا لمخرجات الاجتماعات التي أشرفت عليها وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي. مع مدراء ومسؤولي مؤسسات التكوين التابعة للقطاع. والتي تبعها شروع مصالح الوزارة في تسوية ملفات الترقية لمستخدمي القطاع. وكذا إنشاء لجان ضمان الجودة على مؤسسات التكوين التابعة لوصاية وزارة الثقافة والفنون.
كما قامت الوزيرة ولنفس الغرض بالتوقيع على مقرر آخر لإنشاء لجنة التنسيق المكلفة بإعداد برنامج التكوين الفني في الموسيقى. بالمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقى والمتكونة هي الأخرى من 11 عضوًا برئاسة بوعزارة عبد القادر. مدير المعهد العالي للموسيقى.
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وزارة الثقافة: إنطلاق التسجيلات لتمويل مشاريع ثقافية وفنية
فتحت وزارة الثقافة والفنون باب التسجيلات للإستفادة من الدعم المالي والسنوي وتمويل مشاريع الثقافية والفنية وذلك في الفترة الممتدة ما بين 5 إلى 31 ماي 2022.
ونشرت الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك فتح باب التسجيلات للإستفادة من الدعم المالي والسنوي وتمويل المشاريع الثقافية والفنية. وذلك في إطار الإعانات المالية التي تقدمها وزارة الثقافة والفنون للجمعيات الثقافية والفنية كل سنة. بغية تعزيز المجال الثقافي وتشجيع المبدعين، تعلن وزارة الثقافة والفنون عن فتح عملية تمويل المشاريع والتظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية لسنة 2022.
وأضافت الوزارة في بيانها وجوب دخول المشاريع والتظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية المقترحة من طرف الجمعيات الثقافية والفنية والتعاونيات والمؤسسات الناشطة في المجال الثقافي ضمن إطار البرنامج العام للقطاع.
هذا وأكد الوزارة في ذات البيان تمويلها جزءا من البرنامج ولى الجمعية إيجاد تمويل آخر. كما لا تقبل الملفات غير الكاملة ولايحق لأي جمعية ان تسجل الا في احدى العمليتين “اما الدعم السنوي او تمويل المشاريع.”
ولمزيد من العلومات عن شروط التأهيل والملف الغداري وأيضا خطوات إرسال الملف بإمكان المعنيين الولوج إلى هذا الرابط: https://bit.ly/3LNYGMm.
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أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التسجيلات للاستفادة من الدعم المالي وتمويل المشاريع الثقافية والفنية بعنوان 2022. كما أشارت الوزاة إلى أن التسجيلات ممتدة من 12 إلى 31 جانفي 2022.
في حين أوضحت وزارة الثقافة، أن على الراغبين في الاعانة المالية لتغطية جزء من نشاطهم الثقافي والفني التسجيل عبر موقعها. ويتعلق الأمر بكل من موقع الثاقفة والفنون www.m-culture.gov.dz وبوابة الخدمات عن بعد e-servicesculture.dz .
كما أكد وزارة الثقافة، أن العملية جاءت في اطار الاعانات المالية التي تمنحها للجمعيات والتعاونيات الثقافية و الفنية كل سنة. وبغية تعزيز المجال الثقافي وتشجيع المبدعين .
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وزيرة الثقافة: الجزائر مهد الإنسانية والإستعمار الهمجي سيبقى وصمة عار
وشددت وزيرة القطاع في وقت سابق، بضرورة رقمنة وتحسين الخدمة العمومية. والتواصل الدائم مع الأسرة الفنية والثقافية والمواطنين والاستماع إلى إنشغالاتهم.
كما دعت الوزيرة المديريين الولائيين للعمل مع المسؤولين المحليين بغرض تسجيل مشاريع. تتعلق بالثقافة والفنون والتراث في مدونات التجهيز القطاعية غير المركزية.
كما أصرت و بقوة على اشراك المجتمع المدني و الجمعيات الثقافية لتفعيل النشاط الثقافي الفني على المستوى الوطني، وتجسيد المشاريع القطاعية.
و في نفس السياق، أعطت جملة من التعليمات لإرشاد النفقات وترشيد المال العام. والاستغلال الأنجع للوسائل للدفع بعجلة تطور القطاع.
كما قالت، وزيرة القطاع وفاء شعلال. أن الجزائر هي “ثاني مهد للإنسانية” بعد أثيوبيا. وأن “الإستعمار الهمجي” لإفريقيا “وصمة عار” في تاريخ البشرية.
وأضافت شعلال خلال افتتاح معرض للإثنوغرافيا الإفريقية بمتحف الباردو، أن هذه التظاهرة مناسبة لتذكير من يجهل التاريخ بأن إفريقيا كانت دوما معمورة بسكانها. قبل مجيء من استعبدوا أبناءها وهجروهم قسرا واستحوذوا على خيراتها”.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الأفعال تشكل “أبشع صور الإبادة الجماعية لسكانها من قبل الإستعمار الهمجي. الذي يبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية”. مؤكدة أنه “ليس من شرف أحد مهما كان أن يتغنى اليوم وغدا بالمآثر الحضارية المزعومة. للإستعمار أو تبرير ما اقترفه من جرائم بشعة”.