إنشاء لجنة تقنية قطاعية “جزائرية–نيجرية” لمتابعة برامج التعاون في الأشغال العمومية

استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الثلاثاء، وزير التجهيز والبنية التحتية لجمهورية النيجر، ساليسو مهمان ساليسو، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال البنية التحتية والأشغال العمومية، ورفعها إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان الإمكانيات والخبرات التي تتوفر عليها الجزائر في مجالات إنجاز وتطوير الهياكل القاعدية. لاسيما من خلال مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات، والمخابر التقنية. بالإضافة كذلك إلى التجربة الوطنية المكتسبة في إنجاز مشاريع كبرى في مجالات الطرقات، والموانئ، والسكك الحديدية.

وتناول الطرفان مساهمة القدرات الوطنية في تطوير شبكات الطرق وامتدادها نحو الفضاء الإفريقي. لاسيما من خلال الطريق العابر للصحراء الذي يعد مشروعا استراتيجيا واعدا لتعزيز الربط الاقتصادي بين الدول التي يعبرها. خاصة جمهورية النيجر، ودعم المبادلات التجارية والتنمية المشتركة.

وعقب ذلك، عقد الوزيران جلسة عمل ثنائية موسعة بين الوفدين خصصت لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وبرامج التعاون المنبثقة عن الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى “الجزائرية-النيجرية” المنعقدة يومي 23 و24 مارس 2026 بنيامي. وكذا لتقييم تقدم مشروع الطريق العابر للصحراء وتعزيز آليات التعاون التقني المرتبطة به.

كما سمحت أشغال الجلسة بتبادل وجهات النظر حول سبل تجسيد بروتوكول التعاون الموقع بنيامي بتاريخ 24 مارس 2026، ومتابعة تنفيذ بروتوكولي الاتفاق بين المخبر المركزي للأشغال العمومية والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية في الجزائر ونظيرتيهما في جمهورية النيجر، بالإضافة الى بحث آفاق توسيع مجالات الشراكة وتعزيز القدرات التقنية بين الجانبين.

وفي ختام هذه الجلسة الموسعة، تم الاتفاق على إنشاء آلية ثنائية دائمة لمتابعة وتنفيذ برامج التعاون، من خلال لجنة تقنية قطاعية جزائرية–نيجرية. بما يضمن الفعالية والاستمرارية في تجسيد المشاريع المشتركة في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

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