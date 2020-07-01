إنشاء لجنة لإعداد إقتراحات للوقاية من الفساد ومكافحته

أعلنت النقابة الوطنية للقضاة، عن انشاء لجنة تتولى اعداد اقتراحات إثراء مشروع تعديل القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وجاء في بيان للنقابة أصدر اليوم الأربعاء، “للدعوة التي تلقتها النقابة الوطنية للقضاة، من طرف المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، بخصوص إثراء مشروع تعديل القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.”

وأضاف البيان:”تنهي النقابة إلى علم السيدات والسادة القضاة عن انشاء لجنة تتولى اعداد الاقتراحات اللازمة، تمهيدا لتقديمها باسم النقابة، فعلى الراغبين في عضوية تلك اللجنة لا سيما القضاة اصحاب التخصص، تقديم طلب ترشحهم مرفوقا بسيرتهم الذاتية، قبل 07 جويلية 2020 على البريد الالكتروني التالي:

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