إنشاء لجنة مشتركة للعمل والتعاون بين الجزائر وسويسرا في المجال الصحي

إتفقت الجزائر على إنشاء لجنة مشتركة للعمل والتكفل بالأمراض غير السارية بالتعاون مع سويسرا في المجال الصحي.

واستقبل اليوم وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، رئيس القسم الفيدرالي للشؤون الخارجية للكنفدرالية السويسيرية “اجناسيو كاسيس”.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد تم الاستقبال بمعية الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات البروفيسور مصباح اسماعيل.

وأضاف البيان، أن الاستقبال يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجزائر وكنفيدرالية سويسرا.

ووأوضح المصدر، أن الطرفان تباحثا حول سبل توسيع وتكثيف فرص التعاون الثنائي في قطاع الصحة.

كما تم التوقيع على إتفاقية تخص التكفل بالأمراض الغير سارية على غرار مرض السرطان وأمراض الأعصاب و فقر الدم و التي تعد من الأولويات الاستراتيجية لوزارة الصحة.

كما تم الإتفاق على إنشاء لجنة مشتركة للعمل وتحديد مشاريع التعاون مستقبلا مع ضمان عملية المتابعة والتقييم بصفة دورية.