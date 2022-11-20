قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إنشاء لجنة وطنية لتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية.

وتتولى هذه اللجنة مرافقة الديوان الوطني للخدمات الجامعية، والهياكل التابعة له لتحسين معيشة الطالب،وظروف إقامته بشكل يسمح له بتحصيل بيداغوجي وعلمي ويفتح له آفاق الإبتكار.

وتتشكل اللجنة من “طبيب مصطفى ” مدير الوسائل والممتلكات والعقود ممثلا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إضافة إلى “هنين فيصل “المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. وكذا “صحراوي آسيا” مديرة الحياة الطلابية . و “جيراني عبد الحكيم” مدير المالية و”بن قطاف محمد “مكلف بمهمة بديوان الوزير، وأيضا ختال مسعود مدير الدراسات بالأمانة العامة .

ويمكن للجنة ،الإستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها أثناء تأدية مهامها ،واقتراح كل التدابير التي تمكنها من المساهمة في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للطالب.

كما يتفرع على اللجنة الوطنية لجان جهوية على مستوى الندوات الجهوية يرأسها رئيس الندوة الجهوية أو ممثله ، وتضم في عضويتها ممثل عن الديوان الوطني للخدمات الجامعية وممثل عن المؤسسات الجامعية وممثلين عن الطلبة المقيمين .

وتقدم اللجنة الوطنية حصيلة أعمالها إلى وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي كل شهر.