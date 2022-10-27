إنشاء لجنة وطنية لترقية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن إنشاء لجنة وطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.والتي ستوكل إليها مهمة تحديد سياسة قطاعية واضحة المعالم.

وحسب بيان للوزارة، فإن إنشاء هذه اللجنة يأتي تنفيذا لإلتزامات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الرامية إلى جعل الجامعة إطارا للتعليم و قاطرة للتنمية الإقتصادية والابتكار. بالإضافة كذلك إلى خلق الثروة والإسهام في رفع معدلات تشغيل حاملي الشهادات.

و ستعمل هذه اللجنة تحت الوصاية المباشرة لوزير القطاع و توكل إليها مهمة المساهمة و المشاركة بفعالية في تحديد سياسة قطاعية واضحة المعالم. لترقية مرئية و تصنيف مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي. إلى جانب اقتراح آليات تقنية و تنظيمية لذلك. من خلال وضع واتخاذ التدابير والاجراءات لتحسين ترتيب المؤسسات الجامعية والبحثية في التصنيفات الجهوية والعالمية.

كما ستساهم ذات اللجنة في مرافقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تحسين مرئية نشاطاتها وأعمالها ومنتوجاتها. على أن تتشكل من أساتذة و باحثين دائمين من مختلف المؤسسات الجامعية والبحثية عبر الوطن. كما يمكن لها أن تستعين بخبراء علميين وتقنيين من داخل الوطن و خارجه.

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