إنشاء لجنة وطنية لتقييم خدمة الانترنت في الجامعات

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء لجنة وطنية لتقييم وتحسين خدمة الانترنت في الجامعات.

ويهدف عمل اللجنة إلى وضع السياسة العامة لتحسين أداء خدمة الأنترنت. والسهر على ضمان متابعة تنفيذها على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تهدف إلى تقييم الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، من طرف مركز البحث في الإعلام الآلي التقني. إضافة إلى مرافقة كل مسعى تنظيمي وتقني يتخذ بخصوص تحسين أداء خدمة الأنترنت.

وتهدف اللجنة أيضا إلى اقتراح تدابير تحسن تدفق سرعة الأنترنت التي سيستفيد منها الطلبة والأساتذة، والباحثين على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

هذا وتدون نتائج أعمال اللجنة في محضر، وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه. كما ترسل تقريرا حول نشاطاتها كل ثلاثة أشهر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.