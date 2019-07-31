قررت الحكومة إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها.

وحسبما صدر في العدد الأخير رقم 45 من الجريدة الرسمية، فإن اللجنة جاءت طبقا لمرسوم تنفيذي رقم 19_ 196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق لـ 10 جويلية سنة 2019.

والذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

تنشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها وتدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”.

للجنة الوطنية لجنة عملية ولجان ولائية ولجان المقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية.

كما أن اللجنة الوطنية جهاز دائم للمساعدة على اتخاذ القرار والتشاور والتنسيق والدعم والمتابعة والتقييم في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.

وتكلف من أجل إعداد برامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني ومكافحتها والمصادقة عليها وتحديد آليات وضعها حيز التنفيذ

بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات من خلال اقتراح تدابير عملية مشتركة.

ومتابعة تطور الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنفيذ التدابير المتخذة في مجال محاربة هذه الأمراض.

ناهيك عن إعداد مخطط سنوي للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها على مستوىة الولاية والمقاطعة الإدارية.

وإعداد مخطط تدخل في حالة خطر أو وباء وتنظيم وتنسيق أعمال القطاعات المعنية.

ثانيا: لجان الدوائر والبلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها

توضع لجان الدوائر والبلديات على التوالي لدى رئيس الدائرة والمجلس الشعبي البلدي وتمارس مهامها بالتنسيق مع مكاتب حفظ الصحة بالبلدية.

تكلف لجان الدوائر والبلديات وتشكيلها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.