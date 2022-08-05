إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للـساحل

صدر في العدد الاخير من الجريدة الر سمية مرسوما رئاسيا يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل.

ووفقا للعدد 53 من ذات الجريدة فإن المرسوم الرئاسي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–294المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 اوت سنة 1997. والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل.

وجاء في مضمون المرسوم إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية الاستقلال المالي. كما تـسمى ”إقامة الدولة للـسـاحـل“، وتدعـى في صـلـب الـنص المؤسسة“.

وأضاف ذات المرسوم أن هذه المؤسسة توضع تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ويكون مقرها بمدينة الجزائر“.