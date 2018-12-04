إتفقت الجزائر والمملكة العربية السعودية على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري _ السعودي لتعزيز التعاون.

خاصة في المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية والثقافية.

ويرأس المجلس الوزير الأول أحمد أويحيى عن الجانب الجزائري والأمير محمد بن سلمان عن الجانب السعودي.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى الجزائر أنه “في إطار العلاقات الأخوية المتميزة”.

” والروابط التاريخية الراسخة بين الجزائر والسعودية فقد تم الإتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري _السعودي”.

وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وكذلك في المجالات الإقتصادية، التجارية، الإستثمارية، الطاقة، التعدين، الثقافة والتعليم.

وأضاف البيان، أنه تم تكليف وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين لوضع الآلية المناسبة لذلك.