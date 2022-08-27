إنشاء مجلس أعمال جزائري ياباني لبعث التعاملات الإقتصادية بين البلدين

استقبل وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق بمقر الوزارة، السفير الياباني كيرا كونو، حيث تطرق الطرفان الى سبل تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين.

وفي بيان للوزارة أمس الجمعة، فقد اتفق الطرفان على انشاء مجلس أعمال جزائري ياباني لبعث وتنشيط التعاملات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما بدى السفير الياباني الاهتمام البالغ لمؤسسات بلده بالاستثمار في الجزائر لاسيما في ظل منطقة التبادل الحر في أفريقيا و التي تجعل منها كما صرح بوابة لأفريقيا.

هذا وقد تطرق الطرفان للعلاقات و الشراكة الاقتصادية بين الجزائر و اليابان و سبل توطيدها.

و في هذا الصدد أبدى سفير اليابان استعداد بلاده لبناء شراكة حقيقية مع افريقيا خاصة في ظل مشاركة بلاده في الندوة المشتركة مع دول القارة التي تنعقد يومي السبت و الأحد بتونس، تيكاد 8 والتي تأتي بعنوان “تنمية يقودها الأفارقة”.

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