أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، عن الإطلاق الرسمي لمشروع إنشاء مجلس الأعمال الجزائري الموزمبيقي في 17 ماي الجاري.

أفاد بيان الخارجية، أنّه بمبادرة من سفارة الجزائر بموزمبيق، جرى عقد إجتماع عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.

وضمّ الإجتماع سفيري الجزائر وموزمبيق محمد مزيان وكارفالو موارياي تواليا، إضافة إلى رؤساء مؤسسات البلدين.

وتمحورت المحادثات حول ضرورة انشاء مجلس أعمال جزائري موزمبيقي ودراسة المشاريع الاستثمارية والشراكة في قطاعات التعاون الأساسية على غرار الفلاحة والصيد البحري والخدمات والسياحة والنقل والصناعات الصيدلانية والبناء والأشغال العمومية والري.

من جهته قال السفير الجزائري مزيان: “نريد أن نظهر بأننا في الاتجاه الصحيح والمتمثل في روح المشروع التمهيدي لإنشاء مجلس أعمال جزائري موزمبيقيي”.

وكشف أن ذلك سيهدف إلى ترقية العلامة الوطنية وجلب الاستثمارات وتكثيف المبادلات التجارية سيما مع سريان مفعول منطقة التبادل الحر الافريقية.

وأكد سفير الجزائر بموزمبيق، على انشاء بوابة للدبلوماسية الاقتصادية على الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الخارجية.

وأضاف أنّ هذا التوجه يعكس بوضوح الارادة القوية للحكومة والاهتمام الذي توليه لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الموزمبيق.

من جانبه، أكد سفير موزمبيق بالجزائر على أهمية مشروع انشاء مجلس الأعمال، مضيفا أنّ الأمر يتعلق بالإصغاء، وفي خدمة المتعاملين الاقتصاديين في مجال التكوين والدعم والمرافقة.