ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، يوم أمس الثلاثاء، أشغال الجمعية العامة التأسيسية لإنشاء مجمع الأشغال البحرية (GTM). بحضور أعضاء الجمعية العامة من ممثلي كل من وزارات المالية، الصناعة والإنتاج الصيدلاني وكذا النقل.

الإجتماع جاء تجسيدا لقرارات إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 15 جويلية 2024. والمتضمن إستحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى. وتنفيذا للوائح مجلس مساهمات الدولة في دورته 187 المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أوت الفارط والمتعلقة بمشروع إنشاء مجمع الأشغال البحرية.

وأكد رخروخ على أهمية إمتلاك بلادنا لمجمع متخصص في إنجاز المنشآت البحرية. مشيرا إلى أهداف إستحداث ذات المجمع الذي سيمكن من تعزيز خبرات ومؤهلات الأداة الوطنية للإنجاز وطنيا. بالإضافة كذلك إلى مساهمته في تطوير القدرات التنافسية أمام المؤسسات العالمية بما يمكنه من الإستفادة من المشاريع الهيكلية الكبرى.

كما أشار الوزير رخروخ ، إلى ضرورة تعزيز وتدعيم التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجمع المستحدث لترقية دوره. مما سيساهم في تطوير البنية التحتية للمنشآت البحرية للبلاد وزيادة كفاءتها في هذا القطاع الإستراتيجي.

ويعتبر مجمع الأشغال البحرية أداة فعالة لتجسيد الإستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير البنية التحتية البحرية. والتي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الإقتصاد الوطني. وهو ما يستدعي تعبئة شاملة للإمكانيات والقدرات لتحقيق العديد من الأهداف لاسيما خلق مناصب الشغل وتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني. بالإضافة كذلك إلى تحسين الخدمات المقدمة ومواكبة الموانئ العالمية.