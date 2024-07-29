إنشاء مجمع لشركات عمومية لإنجاز السكك الحديدية

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الاثنين 29 جويلية 2024، بمقر الوزارة، أشغال الجمعية العامة التأسيسية للمجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية.

وهذا بحضور أعضاء الجمعية العامة من ممثلي كل من وزارات المالية، الصناعة والصناعات الصيدلانية وكذا النقل.

وحسب بيان وزارة الأشغال العمومية، فإن تأسيس هذا المجمع يندرج في إطار المقاربة الاقتصادية لرئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهاته الرامية الى إعادة هيكلة وتطوير القطاع العمومي في مجال دراسة وإنجاز منشآت السكك الحديدية.

خلال هذا اللقاء، أكد الوزير على أهمية امتلاك بلادنا لمجمع شركات متخصص في الهندسة والإنجاز في مجال السكك الحديدية، والذي سيسمح بالتكفل بالمشاريع الكبرى المهيكلة التي أقرها رئيس الجمهورية، في إطار الربط بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية عبر كامل التراب الوطني، من خلال تكثيفها وتوسيعها، وهو ما يستدعي تعبئة شاملة للإمكانيات والقدرات بما فيها الهندسية للشركات العمومية المتخصصة في ذات المجال. يضيف المصدر نفسه.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير الى أهداف هذا النهج التنظيمي الجديد في مجال انجاز منشآت السكك الحديدية الذي سيمكن من تعزيز خبرات ومؤهلات الأداة الوطنية للدراسات والإنجاز، وذلك تدعيما للاستقلال التكنولوجي للبلاد وتعزيزا لمكانة المؤسسات الوطنية على الصعيد الوطني من خلال تجسيد برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية، وكذا على الصعيد الإقليمي من خلال الرفع من قدراتها العملياتية والمنافسة أمام الشركات العالمية، بما يمكنها من الظفر بمشاريع خارج الوطن.

كما أكد الوزير على ضرورة تدعيم أليات التنسيق بين الأطراف المكونة للمجمع من اجل ترقية دوره مما سيمكن من تعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية للبلاد وزيادة كفاءتها في هذا القطاع الاستراتيجي.