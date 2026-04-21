إنشاء مجموعة متخصصة لدراسة وتطوير استخدام صور ومنتجات الأقمار الصناعية من الجيل الثالث

نظمت مديرية العمليات للأرصاد الجوية لقاء دراسي وطني مخصّص لصور ومنتجات الأقمار الصناعية من الجيل الثالث الخاصة بالأرصاد الجوية. في إطار استراتيجية الديوان الرامية إلى تعزيز الريادة الوطنية في مجال التنبؤات الجوية، وتطوير قدرات الإنذار المبكر لمواجهة الظواهر الجوية الخطرة، بالاعتماد على أحدث التقنيات الفضائية.

وقد تضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات العلمية والتقنية قدمت من طرف مختصين شاركوا في دورات تدريبية دولية في هذ المجال. وهذا سعيا الى ضمان نقل المعرفة ونشر المكاسب التقنية. حيث عرفت هذه المناسبة، التي امتدت يومي 19 و20 أفريل 2026، مشاركة نخبة من مهندسي الارصاد الجوية على المستوى المركزي والوطني “حضوريا وعن بعد”.

واختُتم اللقاء بجملة من التوصيات والمخرجات، أكدت على إنشاء مجموعة متخصصة تُعنى بدراسة وتطوير وتثمين استخدام صور ومنتجات الأقمار الصناعية من الجيل الثالث. ضرورة تعميم استخدام منتجات الأقمار الصناعية من الجيل الثالث في العمليات اليومية. تعزيز برامج التكوين والتطوير المستمر لفائدة الإطارات،

وضع خارطة طريق عملية تهدف إلى الاستغلال الأمثل لهذه التقنيات الحديثة.

ويجسّد هذا اللقاء خطوة نوعية نحو تحديث منظومة التنبؤ الجوي الوطنية. وتعزيز جاهزيتها في مجال الإنذار المبكر، بما يكرّس دور الديوان كفاعل رائد في خدمة السلامة الجوية وحماية الأرواح والممتلكات.

