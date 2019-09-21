إنشاء مخابر وطنية لتجسيد المخطط الوطني للمناخ

قرٍّر الوزير الأول،نور الدين بدوي ، انشاء مخابر وطنية للمناخ، لمرافقة المخطط الوطني للمناخ بمشاركة الخبراء والباحثين الوطنيين وكذا كفاءاتنا بالخارج.

وخلال اجتماع مجلس وزاري خصّص لدراسة المخطط الوطني للمناخ (2020-2030) تم تكليف وزيرة البيئة ووزير التعليم العالي بعقد اتفاقيات عمل للفترة 2020-2030 من أجل مرافقة تنفيذ المخطط الوطني للمناخ من الناحية العلمية والبحثية.

كما تم تكليف وزير الفلاحة بالتحضير الجيد للبرنامج الوطني للتشجير والذي سيكون بمثابة هَبّة وطنية يشارك فيها الجميع خاصة فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات والإدارات والمتعاملون الاقتصاديون وغيرهم.

للحفاظ على بيئتنا والارتقاء بمحيط معيشتنا، مع تقديم عرض تقييمي لمدى تقدم التحضيرات.