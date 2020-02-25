كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد إستخدام الطاقة، محمد الصالح بوزريبة، على ضرورة إنشاء مخبر وطني لمراقبة نجاعة الأجهزة الكهرومنزلية.

وأكد بوزريبة، اليوم الثلاثاء للإذاعة الوطنية، أن ذلك بموجب تحسيس وتوعية المواطن بالمخاطر التي قد تنجم عن سوء إستغلال الأجهزة.

وأضاف محمد الصالح بوزريبة أن المصالح بصدد التحضير لإستراتيجية جديدة تهدف لتجنيد وهيكلة جميع الصناعيين في مجال أجهزة التبريد.

وأضاف أنه من الضروري تجنيد الوزارات ذات العلاقة من أجل التشاور فيما يتعلق بحماية السوق وخلق منافسة نزيهة.

وقال أن الجزائري يستهلك حوالي 3000 كيلوات سنويا وهذا يستلزم بحماية السوق من الأجهزة التي تستهلك الطاقة بصفة مفرطة.

وأضاف أن هذا الإستهلاك الكبير راجع لعدم وجود مخبر وطني يراقب الأجهزة الإلكترونية .

وبخصوص الإنارة العمومية فأعلن عن برنامج لإستبدال المصابيح المنزلية وهو ما سيعود بالفائدة للبلاد.

وكشف في الأخير عن إطلاق مناقصة لتطوير لشراء مليون مصباح إقتصادي للتحول إلإنارة الإقتصادية.