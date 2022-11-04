إنشاء مدرسة عليا لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أمس على إجتماع مع أعضاء اللجنة المكلفة بإنشاء مدرسة عليا لتكنولوجيا أنظمة الطائرات المسيرة.

وحسب بيان الوزارة الإجتماع خصص للبحث في وضع برامج تعليمية وتكوينية، في ميدان تكنولوجيا أنظمة الطائرات المسيرة. وكذا لتحضير دفتر شروط، وحصر الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية، وكل الموارد الضرورية لانطلاق هذه المدرسة في التكوين. ابتداء من السنة الجامعية المقبلة. كما سيحظى بقانون خاص

وأضاف البيان ان الهدف من إنشاء هذه المدرسة هو مسايرة التطورات الحاصلة في ميدان العلوم والتكنولوجيات المتقدمة. وكذلك لمواكبة مهن المستقبل في زمن الرقمنة.