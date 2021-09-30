إنشاء مدرسة عليا للفلاحة الصحراوي بولايتي ورقلة والوادي

استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان حول مشروعي مرسومين تنفيذيين.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن المشروعان يتضمنان إنشاء مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بورقلة ومدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بالوادي.

ويهدف إنشاء هاتين الـمدرستين، التي يحكمهما الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 الـمؤرخ في 14/06/2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، إلى إثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية والاستجابة لتحديات اكتساب الـمعرفة والابتكار وتطوير صناعة المواد الغذائية، حيث ستكون هيكلا علميا مرافقا للصناعات الغذائية قادرا على فتح آفاقً جديدة لتطوير الزراعة الغذائية الـمستدامة.

وتتمثل مهمة الـمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بورقلة في توفير التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الهندسة الزراعية الصحراوية والصناعات والتكنولوجيات والصناعات الغذائية الزراعية.

أما فيما يخص الـمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي، فتتمثل مهمتها في توفير التكوين والبحث العلمي في مجال تهيئة الري الفلاحي والأمراض النباتية.

وستشكل هاتان الـمدرستان مراكز استقطاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى بروز أقطاب امتياز جهوية من أجل تكوين رأس مال بشري مؤهل.