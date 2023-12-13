إنشاء مدرسة وطنية عليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو بسيدي عبد الله في العاصمة

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية صدور قرار بإنشاء مدرسة وطنية عليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو بسيدي عبد الله بالعاصمة.

وفقا للعدد 79 من ذات الجريدة صدور مرسوم تنفيذي رقم 23-433 يتضمن إنشاء مدرسة وطنيةعليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو. كما تنشأ مدرسة وطنية ”المدرسة الوطـنـية العـلـيا في عـلـم الـنـانو عـلـيا تــســم وتكنولوجيا النانو”، وتدعى في صلب النص ”المدرسة“.

وأضاف القرار أن المدرسة تتولى تكوين مهندسين وحاملي دكتوراه ذوي كفاءات علمية وتقنية وعامة ذات مستوى عال في ميادين علم النانو وتكنولوجيا النانو.

كما تم وضع هذه المدرسة تحت وصاية الوزير المكّلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.