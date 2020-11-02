إنشاء مدرسة وطنية عليا للتقنيات الفضائية بوهران

قررت الحكومة إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية بولاية وهران.

وحسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 63، فإن مقر الوكالة الفضائية يقع بمدينة أرزيو ولاية وهران.

وحسب مرسوم تنفيذي رقم 20_300 مؤرخ في 15 أكتوبر 2020 يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية

وأضاف المصدر، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية وتدعى “المدرسة”.

ويحدد مقر المدرسة بأرزيو ولاية وهران ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.

وتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير الأول وتمارس الوصاية البيداغوجية بالإشتراك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب نفس المصدر، تفوض الوصاية على المدرسة للمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية.

وتتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي في مجالات العلوم الجيوديزية وتحديد المواقع والتقنيات الفضائية لا سيما في الجيوديزيا والإستشعار عن بعد ومعالجة الصور ورسم الخرائط وفي نظم المعلومات الجغرافية.

وتحدد شروط وكيفيات الإلتحاق بالتكوينات التي تضمنها المدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي.