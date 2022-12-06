تضمن العدد ماقبل الآخير من الجريدة الرسمية رقم 78، مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيات المتقدمة، حيث سيتم وضعها تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.

وبموجب هذا المرسوم المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، فإن مقر المدرسة سيكون مدينة الجزائر العاصمة، كما يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.

وأوضحت المادة 5 من نص المرسوم، بأن المدرسة ستتولى مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات التكنولوجيات المتقدمة، لاسيما في الهندسة الصناعية وهندسة النقل والآلية والإلكترونيك والاتصالات السلكية واللاسلكية والهندسة الميكانيكية والإلكترو تقنية وهندسة الطرائق.

كما يتكون مجلس الإدارة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :

– ممثل وزارة الدفاع الوطني

– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم

– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات

– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية

– ممثل الوزير المكلف بالصناعة

– ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة

– ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية

– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات

الناشئة والمؤسسات المصغرة

– ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية

أو الخاصة.