إنشاء مركز البحث في البيئة بعنابة  

تم إنشاء مركز البحث في البيئة بموجب مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 63.

و يكلف هذا المركز الذي يتواجد مقره بمدينة عنابة ووضع تحت وصاية وزير البحث العلمي لإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير.

التكنولوجي في مجال البيئة.

كما يهدف إلى حل الإشكاليات المرتبطة بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتطويرها و تثمينها وتقييم نمذجة التغيرات المناخية.

وتأثيرها على البيئة والوقاية من المخاطر المتعلقة بالتلوث وتكنولوجيات إزالته وتطوير الإقتصاد الاخضر وتسيير النفايات وتثمينها حسب المرسوم التنفيذي.

و يضم مجلس ادارة هذا المركز ممثلين عن وزير الدفاع الوطني و الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالبيئة.

والطاقات المتجددة والصناعة والمناجم والطاقة والموارد المائية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والصحة والسكان.