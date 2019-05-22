قررت الحكومة إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية لإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أنه بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد الإطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 396_11 ينشأ مركز بحث يسمى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية.

ويدعى في صلب النص المركز، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ذوصبغة قطاعية يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي السابق.

كما يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي ويكون مقره في مدينة بجاية ويمكن نقله إلى مكان آخر من التراب الوطني.

بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي.

كما يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان تكنولوجيات التغذية الزراعية المتعلقة على الخصوص:

_ بترقية البحث في ميادين التكنولوجيات المطبقة في قطاع التغذية الزراعية.

_ المساهمة في إعداد طرائق تهدف إلى التحكم في خصائص الإستخدام ووظائف المنتجات وتنويعها لفائدة الصناعات التحويلية.

_ المساهمة في إعداد طرائق تغذية زراعية مربحة ومنتجات جديدة ومكونات زراعية غذائية لها خصائص صحية ووظيفية جديدة مع ضمان سلامة الأغذية.

_ المساهمة في إعداد تقنيات تحويل وحفظ منتجات التغذية الزراعية البديلة والمثلى للبيئة.

_ المساهمة في إعداد تقنيات تسيير الموارد وتقليص كمية النفايات والضياع الناتج عن فساد المنتجات خلال الإنتاج والتحويل والتوزيع.

_ المساهمة في تطوير وتوحيد التشريع المتعلق بالأخلاق الحيوية والأمن البيولوجي والمعايير المرجعية بالتعاون مع الهيئات المعنية.