إنشاء مركز ثقافي دولي ضخم بجامع الجزائر

تم إنشاء مركز ثقافي لجامع الجزائر، يقع مقره داخل الجامع الأعظم، ببلدية المحمدية في العاصمة، حسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وجاء في الجريدة الرسمية، أن المركز الثقافي لجامع الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويوضع تحت وصاية عميد جامع الجزائر.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن المركز الثقافي لجامع الجزائر هو مركز إشعاع ثقافي وطني ودولي. يعنى بترقية الثقافة الإسلامية والتعريف بالإسلام والتراث الاسلامي. بما يدعم المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة الحضارية للإسلام.