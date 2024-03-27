إنشاء مركز وطني لقاعدة البيانات مهم لإنجاح الرقمنة بالجزائر

أكد المستشار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار، على أهمية مشروع إنشاء مركز وطني لقاعدة البيانات بمعايير دولية. قصد إنجاح إستراتيجية الرقمنة التي تنتهجها الجزائر. داعيا إلى الإستعانة بكفاءات جزائرية لتسيير هذا المشروع.

وأوضح قرار خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، عن وجود توجه جدي نحو الرقمنة في العديد من القطاعات. وأنه يمكن تسريع وتيرة تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع. خاصة وأن الجزائر مطالبة بمسايرة التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم.

ودعا المستشار التكنولوجي إلى إدراج مشروع مركز إيواء البيانات قصد السماح بتبادل المعلومات والبيانات الشخصية وتحسين مناخ الإدارة الإلكترونية. مضيفا أن هذا المسعى يتحقق بمحيط لحماية هذه البيانات يتمثل في طاقة كهربائية فعالة وشبكة أنترنت قوية.

كما اقترح ذات المتحدث، حلول وطنية رقمية ناجعة لإحتواء تسيير أحكم اللأمن المعلوماتي والسيبيراني. مع اختيار كفاءات مؤسساتية جزائرية تمتلك تجارب عالمية حتى تستطيع القيام بقراءة مسبقة وفهم تلك الحلول المقترحة.