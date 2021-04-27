إنشاء مزارع لتسمين التونة الحمراء في 2022

قالت مديرة تطوير الصيد البحري بالوزارة، سارة شنيتي، إنّ القطاع تمكن من الحصول على ترخيص بإنشاء مزارع لتسمين التونة الحمراء خلال حملة 2022.

وأبرزت ذات المسؤولة، في تصريح لوكالة الأنباء، أهمية تطوير هذه الشعبة بالنسبة للجزائر بالنظر إلى القيمة التسويقية للتونة الحمراء الحية المسمنة في السوق الدولي.

وكشفت شنيتي، إن قرارا وزاريا يجري تحضيره لتأطير هذا النشاط الجديد.

موضحة أن الحصص الممنوحة للمتعاملين المهتمين بهذا الصيد ستوجه حصريا إلى السوق المحلي.

وأضافت ذات المسؤولة، أن صيد التونة الحمراء المتواجدة في المياه الوطنية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

مشيرة إلى أنه لم يتم تغيير حصة الجزائر خلال هذه السنة مقارنة بسنة 2020.

كما أن اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، قررت الإبقاء على نفس حصص السنة الفارطة.

وكشفت ذات المتحدثة، إن 26 متعاملا وطنيا قدموا طلباتهم للحصول على ترخيص بالصيد والمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء.