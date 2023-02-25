قناة النهار إنشاء مستشفيات متخصصة في الجراحة الإستعجالية..خبراء يثمنون بقلم قناة النهار نشر في 25 فيفري 2023 - 15:04 شارك غرِّد أرسل 64 0 إنشاء مستشفيات متخصصة في الجراحة الإستعجالية..خبراء يثمنون إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZZ34T اقرأ أيضا رئيس البرلمان الكينى معجب بالمنتوج الجزائري ويحصل على سلة برتقال هدية قناة النهار 22 فيفري شاهد عملية توقيف سارق سيارة سياحية بإستعمال كاميرات المراقبة مروحية الامن بقسنطينة قناة النهار 15 فيفري الشيخ النوي: الحماية المدنية الجزائرية من أول السباقين لمد يد العون لتركيا وسوريا في محنتهم قناة النهار 07 فيفري تيسمسيلت : إرتفاع رهيب في أسعار الخضر بأسواق التجزئة قناة النهار 20 فيفري خارطة توزيع الحليب.. هل تحتاج إلى مراجعة قناة النهار 20 فيفري "طالع هابط: الشيخ النوي ينتفض.. "خلصوا الشباب لي وظفتوهم في عمليات الإحصاء قناة النهار 12 فيفري صريح جدا: ماذا يفضل الجزائريون إرتدائه خلال أيام الأسبوع ؟ قناة النهار 18 فيفري "أعوان الحماية المدنية : "كلش كان صعيب..درجة الحرارة 6 تحت الصفر قناة النهار 15 فيفري الشيخ النوي: قضية غريبة في حمام بوحجر.. مستثمر حبو يحاوزوه من ملك الدولة قناة النهار 09 فيفري وهران /غرق 3 مركبات ومحاصرة المياه لمزرعة في انـ.ـفجار انبوب تموين رئيسي لسيور بعين البية قناة النهار 11 فيفري