إنشاء مشاتل وبرامج مكثفة لتوسيع مساحات غرس أشجار الأرقان بتندوف

يجري تجسيد برامج مكثفة لتثمين شجرة الأرقان عبر ولاية تندوف وذلك في إطار البرامج التنموية التي أقرتها الدولة لترقية هذا النوع من الأشجار النادرة المتوطنة بالمنطقة.

كما جرى خلال الإحتفال باليوم الدولي لشجرة الأرقان وتحت شعار “معا من أجل التنمية المستدامة لشجرة الأرقان” تنصيب المجلس المهني المشترك الولائي لشعبة الأرقان. بإشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد الحفيظ هني، الذي أبرز حينها الأهمية القصوى لشجرة الأرقان و فوائدها المتعددة الإقتصادية منها و الإجتماعية و الإيكولوجية. ودورها الفعال في مكافحة ظاهرة التصحر .

كما تم وضع حجر الأساس لإنشاء المركز الوطني لتنمية شجرة الأرقان والموارد الوراثية بالمشتلة النباتية الصحراوية واد الجز بتندوف. وخصص له مساحة ثلاثة هكتارات. والذي يعد خطوة أولى لتأسيس مركز دولي لشجرة الأرقان.

ومن بين المهام المنوطة بهذا المرفق العلمي الحفاظ على النظام البيئي لشجرة الأرقان. وإنجاز عمليات تجريبية في مناطق الأرقان ودمجها في منظومة الإنتاج الزراعية الحراجية. كما يضمن التزوّد بالبذور والمواد النباتية والسهر على تتبع إنتاج البذور وزيت الأرقان.

ويمكن للمركز ضمن القوانين السارية المفعول إبرام إتفاقيات مع منظمات وطنية ودولية والتنظيم والمشاركة داخليا و خارجيا في التظاهرات العلمية و التقنية المتعلقة بمجال إختصاصه. وكذا إستشارة الخبراء والمختصين في مجال الأرقان. ويسهر على تنفيذ برامج حماية وتثمين وتطوير شجرة الأرقان والموارد الوراثية النباتية الصحراوية ذات القيمة الإقتصادية والبيئية العالية.

إنشاء مشاتل وعمليات واسعة لغرس شجرة الأرقان

وفي السياق ذاته تقوم محافظة الغابات لولاية تندوف بتجسيد عمليات واسعة ترمي إلى تطوير وتنمية شجرة الأرقان بالمنطقة. ومن بينها إنجاز عديد المشاتل وغرس ما بين سنتي 2003 و 2022 نحو 1.000 شجيرة أرقان. وتوزيع زهاء 4580 شجيرة على الفلاحين عبر المحيطات الفلاحية بالولاية.

وقال محافظ الغابات محمد بوغالية، أن قطاع الغابات إستفاد في إطار عملية إعادة الإعتبار لشجرة الأرقان ضمن الصندوق الوطني للتنمية الريفية بعنوان مكافحة التصحر. وتنمية الإقتصاد الرعوي والسهوب بغلاف مالي قدره 93 مليون دج. وجه لغرس 50 هكتار بالأشجار الغابية وتجهيز ينابيع المياه بمضخات ميكانيكية و أخرى مستعملة لطاقتي الشمس و الرياح. بالإضافة إلى جمع بذور النباتات الرعوية خاصة منها صنف الأرقان.

وتم أيضا ضمن نفس البرنامج إنجاز مشتلة (على مساحة 300 متر مربع) لإنتاج بذور النباتات الرعوية و الأشجار و الشجيرات العلفية والغابية والأشجار المثمرة المقاومة للجفاف بمنطقة طويرف بوعام. ومشتلة مماثلة بمنطقة وادى الجز

كما اقترحت من جهتها مديرية المصالح الفلاحية بولاية تندوف غرس 300 هكتار من شتلات الأرقان عبر المحيطات الفلاحية خلال الموسم الفلاحي 2023 / 2024. وتكوين الفلاحين الراغبين في إنشاء مشاتل الأرقان حول طرق و تقنيات زرع بذور الأرقان ، إلى جانب تكوين الفلاحين المستفيدين من غرس شتلات شجرة الأرقان في طرق الغرس و الصيانة و العناية بها. إلى جانب استحداث محيطات جديدة موجهة للأشجار المثمرة المقاومة للجفاف بما فيها شجرة الأرقان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور