إنشاء مصانع للسيارات .. 30 طلبا على طاولة الوزارة

كشف رئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عقون عن تلقي 30 طلبا لإنشاء مصانع سيارات عبر التراب الوطني.

وخلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد اكد مقداد أن يجب حاليا أن نتوجه نحو صناعة حقيقية ومستدامة وخلاقة للقيمة المضافة ولمناصب الشغل مع تأثير حقيقي على المجتمع.

وأضاف مقداد أنه تم إطلاق مصنع الشركة الإيطالية فيات بوهران الشهر المنصرم. حيث اشار إلى أن ذلك سيتبعه إنشاء مصنع لشركة “شيري” الصينية بولاية برج بوعريريج.

وفي ذات السياق تابع ذات المسؤول أن متعاملون آخرون في القطاع قدموا طلباتهم على غرار الصينيين “جاك” و”جيلي” والكوري “هيونداي”.

ووفقا لذات المسؤول فإن المتعاملين الذين يقومون بإستيراد المركبات ليسوا مجبرين على إنشاء مصانعهم. ويتعلق الأمر بإستقبال حتى ثمانية مصنعين من أجل بعث صناعة سيارات محلية مدعومة بالمناولة، لاسيما من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي يمكنها مرافقة المتعاملين.

وإلى غاية 11 يناير، منحت الوزارة 41 اعتمادا مما سمح بإدخال 12 علامة سيارات سياحية ونفعية إلى السوق الوطنية، “منها ثمانية علامات آسيوية”، حسب ذات المسؤول الذي أضاف أن “نصف المقرات الاجتماعية تقع في الجزائر العاصمة، في حين تتوزع المقرات الباقية على 15 ولاية أخرى”.