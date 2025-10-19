إنشاء مصلحة مركزية للشرطة القضائية تابعة لمديرية الأمن الداخلي

صدر، اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية مرسومٌ رئاسي يقضي بإنشاء مصلحة مركزية للشرطة القضائية تابعة لمديرية الأمن الداخلي.

وبحسب ما جاء في نص المرسوم الجديد، تعوض تسمية “مصلحة التحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني” بتسمية “مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني”، وذلك في عنوان وأحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي السابق.

وتتولى المصلحة المركزية الجديدة مهام البحث والتحري عن الجرائم الآيلة لاختصاصها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول. وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ما دام لم يفْتَح بشأنها تحقيق قضائي.

وتباشر بهذه الصفة التحقيقات الابتدائية وتتلقى الشكاوى والبلاغات وفقًا لأحكام التشريع المعمول به.

ونصّت المادة 6 من المرسوم على أن تزوّد المصلحة، لتنفيذ مهامها، بمصالح جهوية ومصلحة إقليمية وفرق متنقلة للشرطة القضائية.