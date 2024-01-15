إنشاء مصنع للكبسولات الجيلاتينية قريبا بسيدي بلعباس

يعمل مصنع الغازات الطبية “رايان أكس” بوهران على توسيع نشاطه والإنطلاق في إنتاج الكبسولات الجيلاتنية من خلال مشروع مصنع سيتم إنجازه بسيدي بلعباس.

وقال محمد أمين تازي مدير مصنع الغازات الطبية، في حديث لـ “وأج”. تم إستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا المشروع الجديد من تراخيص وموافقات. مضيفا أن المصنع سيدخل مرحلة الإنتاج مع نهاية سنة 2024. كما أن المشروع سيسمح بتخفيض فاتورة إستيراد هذه الكبسولات المستعملة في الصناعة الصيدلانية، ويدر دخلا بالعملة الصعبة بفضل تصدير جزء من الإنتاج.

و ينتظر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع الجديد 7 مليار كبسولة سنويا. ما من شأنه أن يغطي إحتياجات السوق الوطنية بتوجيه نسبة 50 بالمائة من الإنتاج. فيما سيتم تخصيص الـ 50 بالمائة المتبقية للتصدير إلى إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

ويأتي هذا المشروع، الذي تطلب إستثمارا بقيمة 6 مليار دج، تماشيا مع سياسة الدولة، فيما يتعلق بتخفيض فاتورة التصدير. ولكن أيضا فيما يتعلق بإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، إنطلاقا من المحروقات، حيث أن هذه الكبسولات مصنوعة من مشتقات الغاز الطبيعي.