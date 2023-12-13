إنشاء معهد تكنولوجي متخصص للتكوين الفلاحي في سيدي بلعباس
بقلم م. فيصل
وقع الوزير الاوّل نذير العرباوي مرسوما تنفيذيا يتضمن إنشاء معهد تكنولوجي متخصص للتكوين الفلاحي في سيدي بلعباس.
وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 23-435 يتضمن إنشاء معهد تكنولوجي متخصص للتكوين الفلاحي بسيدي بلعباس.
ووفقا لذات المرسوم فإن المعهد المستحدث متخصص في تربية الحيوانات والصحة الحيوانية.
كما يوفر مسارات تكوين في التقنيات الحديثة لتربية الأبقار والأغنام والماعز والخيول.
رابط دائم : https://nhar.tv/pfv0o