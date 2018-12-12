إنشاء معهد للمحاسبة..قريبا

كشف المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن قطاعه ينوي إنشاء معهد للمحاسبة، وهذا من أجل تدارك النقص الحاصل في هذا الإختصاص.

كما سيتم إدراج فرع خبير محاسب ومحافظ محاسب في نظام التعليم العالي تدريجيا، وذلك من أجل تكوين عدد أكبر من المحترفين في هذا المجال.

كما أعلن غانم عن إنشاء فوج عمل بوزرة المالية، بغرض إعادة النظر في النظام المحاسبي المالي في الجزائر، بغية تقييم هذا النظام.

مع إيجاد حلول للمشاكل التي تم تسجيلها من طرف المتعاملين الإقتصاديين خلال تطبيقه، وإحترام المعايير الدولية

وكذا إدراج الأشكال الجديدة للمحاسبة في الشركات التي تلجأ إلى المحترفين في تسيير حساباتها.