إنشاء مكاتب دراسات على مستوى مؤسسات التعليم العالي

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى مديري الندوات الجهوية، أمرتهم من خلالها بضرورة إنشاء مؤسسات فرعية في شكل مكاتب دراسات.

ويأتي هذا حسب المراسلة التي تحوز عليها “النهار أون لاين “، في إطار استراتيجية القطاع الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل والمساهمة في خلق الثروة.

واكدت المراسلة أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مدعوة لأن تدعم جهودها المبذولة في المهام السياسية المنوطة بها على غرار التكوين والبحث.

كما يتعين عليها أداء مهام جديدة لها صلة بمجال خلق الثروة عن طريق إنشاء مؤسسات إقتصادية فرعية.

وأكدت المراسلة أنه ينبغي على مؤسسات التعليم العالي، التي تضمن تكوينات في تخصصات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية وتسيير تقنيات العمران وعلوم الهندسة، أن تباشر التدابير والإجراءات التي تسمح بإنشاء مؤسسات فرعية في شكل مكاتب دراسات.

وأكدت المراسلة أن هذا المسعى سيمكن مؤسسة التعليم العالي دون شك، من تطوير عرض الخدمات ذات الصلة بالخبرات والاستشارات والدراسات اتجاه المؤسسات العمومية والخاصة، الاقتصادية منها والإدارية بما يعزز مكانتها في محيطها الاجتماعي والإقتصادي.