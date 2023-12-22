إنشاء مكاتب دراسات واستشارات والبحث والتطوير بالجامعات ومراكز البحث

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن إصدار مقرر وزاري لإنشاء مكاتب دراسات. واستشارات والبحث والتطوير بجامعات ومخابر ومراكز بحث.

وأوضح بداري في كلمة له خلال إشرافه على مراسم تكريم طلبة جامعة مصطفى إسطمبولي لمعسكر. أن وزارته ستقوم بإصدار خلال الأسبوع المقبل مقرر وزاري يقضي بإنشاء مكاتب دراسات واستشارات والبحث. والتطوير على مستوى 115 مؤسسة جامعية و1700 مخبر بحث و 19 مركز بحث بالوطن.

وأضاف الوزير، أن هذه المكاتب ستأخذ بعين الإعتبار كل إحتياجات وإشكاليات القطاع الإقتصادي والإجتماعي وكذلك الهيئات الإدارية. وذلك من أجل معالجتها وتقديم الحلول الملائمة لها. مشيرا إلى أنها ستقترح ما يناسبها من حلول وآليات فضلا على تثمين البحوث التطبيقية والدراسات العلمية. وبراءات الإختراع ومختلف المنتجات البحثية ذات القيمة المضافة”.

كما أضاف بداري، أن إنشاء هذه المكاتب يندرج في إطار الرؤية الجديدة للجامعة كمؤسسة إجتماعية. تأخذ بعين الإعتبار إحتياجات المجتمع والمحيط الاقتصادي والاجتماعي وتقدم الحلول الناجعة له.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن جامعة “مصطفى اسطمبولي” لمعسكر تمكنت في ظرف سنة واحدة من تقديم 35 براءة اختراع ومناقشة 157 مذكرة تخرج في اطار انشاء مؤسسة ناشئة فضلا على استحداث 16 مشروعا مبتكرا وأربع مؤسسات ناشئة.

ومن جانبه، كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, في كلمة له خلال هذه المراسم. عن إطلاق خلال جانفي المقبل للمقاول الذاتي الذي يمكن عددا كبيرا من الشباب الذين ينشطون ولهم مداخيل عبر الانترنت ولعديد من الخدمات من الانخراط في الحياة الاقتصادية. مضيفا بأن هذه المبادرة ترمي الى تشجيع المقاولاتية والابتكار.

وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليا على مستوى جامعات الوطن إنشاء مراكز لدعم وتطوير المقاولاتية ومنها جامعة معسكر التي تعززت بهذا المركز الذي من شأنه تكوين الطلبة في مجال المقاولاتية وذلك لتكون لهم الكفاءات اللازمة لإدارة مؤسسة اقتصادية”.