إنشاء مكتبات مطالعة عمومية وحماية مواقع أثرية وتدعيم التكوين الفني

صدرت مؤخرا بالجريدة الرسمية مجموعة من القرارات تتضمن إنشاء مكتبات مطالعة عمومية في كل من البويرة وتيزي وزو وبومرداس. إنشاء فرع بتيارت للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران. مع وضع مخطط حماية للموقعين الأثريين لزموري البحري ببومرداس وسيقا بولاية عين تيموشنت. وكذا تدعيم التكوين الفني في الموسيقى والكتابة الدرامية.

وحمل العدد 16 للجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا مؤرخا في 13 ديسمبر 2023. يتضمن إنشاء 14 مكتبة للمطالعة العمومية في كل من البويرة “ست مكتبات” وتيزي وزو “ثلاث مكتبات”. بالإضافة كذلك إلى بومرداس “خمس مكتبات”. كما حمل العدد قرارا وزاريا مشتركا مؤرخا في 30 نوفمبر 2023 يتضمن إنشاء فرع بتيارت للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران.

كما صدر أيضا قرار وزاري مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لزموري البحري بولاية بومرداس والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها.

وبالعدد 17 للجريدة الرسمية، صدر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جانفي 2024، يتضمن فتح شعبة “الموسيقى”، تخصص “علم الموسيقى”، ميدان “فنون”، وتحديد برنامجها البيداغوجي. وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى.

وفي مجال حماية المواقع الأثرية أيضا، صدر بالعدد 15 للجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا بولاية عين تيموشنت والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها.

وفي إطار تدعيم التكوين الفني كذلك، صدر بالعدد 13 للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جانفي 2024. يتضمن فتح شعبة “فنون العرض”، تخصص “كتابة درامية”، ميدان “فنون”. وتحديد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.